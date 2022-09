Sněmovna podpořila zvýšení letošního schodku na 330 miliard

Dnešek neznamená schválení změn, ale vládní novela státního rozpočtu nyní zamíří do rozpočtového výboru. Vláda navrhla změny v rozpočtu hlavně kvůli situaci vyplývající z ruské agrese vůči Ukrajině i kvůli vysokému růstu cen, hlavně energií. Novela navyšuje jak příjmy, tak i výdaje, které mají překročit dva biliony korun. Poslanci strávili nad dnešním prvním čtením novely asi 7,5 hodiny.

Příjmy novelizovaného rozpočtu činí 1,678 bilionu korun, výdaje 2,008 bilionu korun. Výdaje novelizovaného rozpočtu vzrostly o 115,1 miliardy korun, zatímco příjmy v důsledku vývoje aktuální ekonomické situace a loňské ziskovosti firem očekává MF o 65,1 miliardy korun vyšší. Vláda poukazuje například na to, že schodek je i tak o 50 miliard korun nižší, než jaký připravila předchozí vláda Andreje Babiše (ANO).

Opozice předlohu podle očekávání kritizovala, ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) ji naopak hájil. Odmítal tvrzení, že si vláda zvýšené příjmy ponechává pro sebe. Někteří poslanci už avizovali, že k novele rozpočtu vznesou svoje pozměňovací návrhy. Sněmovna na Stanjurův návrh zkrátila dobu na projednání předlohy ve výborech na 18 dní. Druhé čtení novely rozpočtu by se tak mohlo uskutečnit na schůzi od 27. září. Sněmovna projednává změnu rozpočtu jako novelu zákona, nikoli jako každoroční pravidelný návrh státního rozpočtu. Schvalovat by ji mohla v první polovině října, to už budou mít poslanci na stolech návrh rozpočtu na příští rok.