SOCDEM si našla nový cíl. Chce do Sněmovny přes odvěkého rivala

Jiné stranické průzkumy jim vedle toho potvrzovaly, jak moc je česká společnost rovnostářská a že v případech, kdy nějaká politická síla jde proti zažitým veřejným službám, tak vzniká půda pro to pravolevý konflikt. „Proto i současná vláda takové věci brzdí a nedělá. Například nepůjdou do školného na vysokých školách. U nás na univerzitě byla nedávno Markéta Pekarová Adamová a říkala - my to chceme, ale nebudeme to zavádět,“ dodala Ostrá.

„Je to jediný konflikt, který nám dává smysl. Všechny ostatní strany jako Piráti, STAN nebo ANO tento konflikt rozmlžují a dělají ho nečitelným. Je to jako, když máte souboj v boxu a tu vám v ringu běží tenista, tu pes,“ obhajuje strategii předseda strany Michal Šmarda.

„Sociální demokracie v tuto chvíli není pro ODS konkurence. Jejich roli převzal Andrej Babiš s ANO,“ míní Otto Eibl, který se věnuje politické komunikaci a politickému marketingu na fakultě sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně. Určitý prostor by podle něj mohl vzniknout v souvislostí s tím, jak se nyní hnutí ANO posouvá do role obránce konzervativních hodnot.

I on ale připouští, že nějaké hlasy by mohla získat SOCDEM díky aktuálnímu pohybu hnutí ANO směrem nk árodovectví a konzervatismu. „Záleží na tom, jak moc se do těchto vod ANO vydá. Tím, že chce být hlavní politickou silou, tak ví, že do nich nemůžou jít až tak vyhraněně,“ uvedl Just. Přílišný posun ANO ke konzervatismu by podle něj mohl uvolnit hlasy, které původně socialistům patřily a vrátit jim je.