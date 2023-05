Kdo zachrání ČSSD? Ve hře je miliardář, který masivně podporoval Pavla

Do roku 2025 budou čtvery volby, přičemž ty poslední rozhodnou, zda je návrat do velké politiky možný.

Oním sponzorem může být investor do IT a miliardář Jan Barta.

Stejně tak neplánuje kandidovat ve volbách, které se uskuteční příští rok –⁠ volit se bude do Evropského parlamentu a do jedné třetiny Senátu. „Na sjezd se ale chystám. Jsem delegátka za Prahu,“ dodala.

V loňských senátních volbách uspěli jen společní kandidáti. Na severu Moravy to byl Zdeněk Matušek, kterého sociální demokraté postavili s hnutím ANO, a v Brně pak Jiří Dušek, který kandidoval za ČSSD a ODS. Po volbách se rozhodl hájit zájmy pravice a vstoupil do klubu ODS a TOP 09.

Právě kvůli zmíněným volbám roste v ČSSD neklid. Poté, co strana poplatila historické dluhy ještě z éry Jiřího Paroubka (prodali Lannův palác v centru Prahy), členové řeší, že jejich lídr, potažmo celá strana „není vidět“. Ostatně to je i hlavní důvod, proč má Šmarda vyzyvatele.

„Musíme intenzivněji vstoupit do mediálního prostoru a věnovat se politickému marketingu,“ prohlásil Štefan. On sám by se například rád diskuze v celostátních médiích účastnil. „Hrozně bych o to stál, ale asi jsme tak málo atraktivní, že to ještě potrvá.“