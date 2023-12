Spor o zákaz vjezdu do centra Prahy je začátek. Ve hře jsou razantní změny

Radní pro dopravu Prahy 1 Vojtěch Ryvola (ANO) se na konci listopadu – možná trochu nechtěně – ocitl v záři reflektorů. Před několika měsíci totiž inicioval noční zákaz vjezdu aut do centra města. Když ale zaměstnanci TSK před dvěma týdny osadili cedule do ulic města, ukázalo se, že se o tom městská část „zapomněla“ zmínit Radě hlavního města.

A primátor Bohuslav Svoboda (ODS) nechal obratem zákaz vjezdu zneplatnit.

Foto: Profimedia.cz Radní Prahy 1 pro dopravu Vojtěch Ryvola.

Prahu zároveň čeká převratná změna systému parkování, včetně poplatků. A pokračují i jednání o zpoplatnění průjezdu historickým centrem.

Jak si s primátorem vyříkává partyzánskou akci s cedulemi? Kolik má stát parkování v hlavním městě? A proč by měl jako místopředseda pražského ANO trvat na zpoplatnění vjezdu do centra, a zároveň proti němu bojovat? O tom všem mluví Ryvola v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

Před dvěma týdny Praha 1 zakázala vjezd aut do části centra v nočních hodinách. Ale neřekli jste o tom představitelům hlavního města. Proč?

Brali jsme to tak, že chceme ochránit určité území od hluku aut v nočních hodinách. Ale ukázalo se, že jedna značka nejde namontovat. V ulici Králodvorská máme úzký chodník, na který značku nejde dát, takže najednou by se z chodníku, který je bezbariérový, stal bariérový. Technická správa komunikací dostala podmínku, že to má namontovat do 30. listopadu, takže když se 14 dní předtím zjistilo, že značka nejde osadit, předpokládal jsem, že k tomu nedojde. Chystal jsem se jednat s památkáři, jestli můžeme značku pověsit na zeď domu.

Primátor Svoboda o tom ale nevěděl…

Proč bych mu to říkal? Mohl to být další půlrok, nebo alespoň čtyři měsíce. Samozřejmě jsem mu to mohl říct, ale předpokládal jsem, že to ještě nebude. Dneska víte, že jsem dostal za pravdu, protože magistrát přiznal, že nám to ruší, protože jedna značka chybí, takže je to celé špatně. Já skutečně nechci v žádném případě s nikým bojovat.

Už jste si to vyříkali? Mluvil jste s panem primátorem?

Paní starostka už si to vyříkává s panem primátorem. Základ je v tom, že si celé vedení Prahy 1 myslíme, že jakékoliv zklidnění téhle oblasti je správné. Ať si každý zkusí tam bydlet. Dostal jsem dopis od paní, která se po třech měsících vyspala, a to ještě nebylo vůbec jisté, jestli to platí, nebo neplatí, ale už tam auta prostě nejela. Takže ano, vyříkáváme si to, já se s pokorou snažím žehlit, co mohu, protože skutečně s nikým nepotřebuju bojovat. Potřebujeme, aby to fungovalo, aby to fungovalo rozumně a já se budu snažit podstatně víc vysvětlovat, budu se snažit přesvědčovat. Ale jsou chvilky, kdy… Tenhle problém se řeší osm, devět, 10 let, neustále se jenom povídá a povídá a povídá.

Do centra Prahy za dvě stovky

Na úrovni Prahy je automobilová doprava výsostně politická otázka. To se týká především zpoplatnění vjezdu do centra, ale také změny parkování, jak v úterý zmínil náměstek Hřib. Zatím se rýsuje koalice ANO a ODS, která není změnám vůbec nakloněná. Snažíte se vyjednat politickou podporu?

Bavíme se o dvou věcech. Jedna věc jsou základní změny parkovacího systému, to si myslím, že má podporu takřka ve všech stranách. Já slyším, že to chce jak ODS, tak TOP 09, tak my tady na Praze 1. Tady by se shoda mohla najít, z mého pohledu už se „dopilovávají“ detaily, nikde jsem neslyšel zásadní odpor. U zpoplatnění vjezdu, tam se musí vysvětlovat a vysvětlovat a vysvětlovat. Je to na hraně, zda víc lidí dojde k názoru, že je to rozumná věc, anebo víc lidí řekne, že to nic nepřinese. Ale třeba se dohodneme.

Nicméně vy zpoplatnění vjezdu v poslední prezentované podobě, zjednodušeně řečeno za dvě stovky na den, podporujete?

Zastupitelstvo Prahy 1 to odsouhlasilo jednomyslně, ani se nikdo nezdržel. My jsme se k tomu jako vedení městské části zavázali, že vyzveme hlavní město Prahu, aby konala.

Jak konkrétně ale jednáte s politiky vy? Jako místopředseda pražského ANO byste měl přesvědčovat předsedu zastupitelského klubu Patrika Nachera nebo předsedu pražské organizace Ondřeje Prokopa.

Já se snažím, leč zatím se mi to neprovedlo. Jsem ve schizofrenní situaci, kdy na jednu stranu jako radní pro Prahu 1 bych to měl podporovat, protože jsme se na tom shodli, a na druhou stranu jako první místopředseda hnutí ANO Praha bych měl říkat, že to hnutí ANO Praha nechce. Takže se k tomu radši moc nevyjadřuju, protože nevím, jak skloubit tyto dvě pozice. Sedím tady za rezidenty Prahy 1, je to jedna z priorit rezidentů Prahy 1. Všechny různé výzkumy mezi našimi rezidenty ukazují, že jedna z nejdůležitějších věcí pro rezidenty Prahy 1 je zklidnění ulic a naprostá změna parkovacího systému. Ale na druhé straně pražské hnutí ANO se shodlo, že nepodporuje zpoplatní vjezdu. Zároveň myslím, že i hnutí ANO podporuje změnu parkovacího systému.

Co se teď děje kolem nočního zákazu vjezdu?

Pochopili jsme, že to musíme udělat lépe a rozumněji. Jedna z věcí, který nám byla vyčítána, bylo, na základě čeho státní správa konala. Já jsem předpokládal, že podnět je dostatečný z prostého důvodu, že se o tom takhle strašně dlouho mluví, že tady máme tuny dopisů, ať konečně konáme, že jsou lidé zoufalí.

Chybělo ale usnesení Rady…

Chybělo v tom usnesení Rady. Teď jde věc jako samostatný bod na komisi dopravy, komise dopravy to může doporučit a já budu vše v pondělí předkládat jako tisk do Rady městské části Prahy 1. Na radě se bude schvalovat doporučení pro magistrát. A pak už je to na magistrátu, protože ten bude naprosto jasně informován, že lid to tak chce.

Návštěvy a řemeslníci ať platí víc než v garážích

Náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib tento týden představil novou koncepci parkování v hlavním městě. Do jaké míry jste tyto změny diskutovali?

Minulý rok v červnu sepsal můj předchůdce Richard Bureš haldu připomínek. Já jsem to po svém nástupu v listopadu minulého roku uchopil, rozpracoval, trošku „opiloval“. Postupně vznikl elaborát, který jsem minulý rok poslal prvnímu náměstku Hřibovi. Jemu se to moc líbilo. Už měl samozřejmě připraveny i svoje vlastní návrhy, protože o parkování se mnoho a mnoho namluvilo, ale zatím nikdo nenašel odvahu do toho opravdu praštit.

Budete o tom diskutovat s ostatními stranami a městskými částmi?

Je úžasné, že to vypadá, že by se mohla najít shoda celého magistrátu a všech městských částí, protože parkování začíná být problém úplně všude, není to problém pouze Prahy 1, 2 a 3. Chybí tady koncepce, že když přijíždíte do Prahy třeba od Plzně, tak by tam mělo být 3000 parkovacích míst, klidně nad dálnicí, klidně vedle dálnice, ale s přímým napojením na městskou hromadnou dopravu. Pak to může fungovat. Potom se budeme bavit o koncepci dopravy Prahy 21. století.

Budete jako Praha 1 vznášet k plánu náměstka Hřiba nějaké připomínky?

Určitě připomínkovat budeme, přestože je tam 90 % toho, co nás trápí nejvíc. Absolutně nejvíc trápí Prahu 1 přenosné karty. Za 36 tisíc korun si koupíte přenosnou kartu na celý rok, takže náklady vyjdou na stovku na den. A dnes máte firmy, které účtují 450 korun na den za celodenní parkování na přenosnou kartu. Jeden člověk, který si koupí 100 takovýchto parkovacích karet, sedí doma a vydělává těžké peníze. To je naprosto jasné zneužívání veřejného prostoru.

Co je v těch 10 procentech, na kterých shoda není?

Měl by být jasně daný maximální rozměr vozidla. Naštěstí jsme se shodli na tom, že když máte přívěsný vozík, tak musíte zaplatit parkování i za ten přívěsný vozík, to dnes nemusíte. Já vždycky uvádím ad absurdum, že když si vezmu auto a za něj připojím dvacetimetrový větroň, tak můžu parkovat v ulici Na Příkopě a je to v pořádku.

Větroně jsem tam ještě neviděl. Předpokládám, že mluvíte třeba o limuzínách s reklamou. Jaký limit máte na mysli?

Já jsem navrhoval pět metrů, někdo pět a půl metru, někdo navrhoval pro jistotu šest metrů. Je tady jediný problém – že se nedostaneme do registru, takže se městský policista nemůže podívat, jaký rozměr to auto má.

Může si vzít metr a změřit to.

To by mohl, ale zase aby běhali městští policisté s metrem po parkovištích… Nakonec, proč ne? Ale tohle zatím neprošlo a mě to mrzí. Když máte auto dlouhé sedm metrů, já s tím nemám problém, ale budete mít dvě placené parkovací karty.

Anketa Jste pro co největší vytěsnění aut z centra Prahy? Ano 25,1 % Ne 72,6 % Ať zůstanou, ale platí mnohem víc 2,3 % Celkem hlasovalo 343 čtenářů.

Co dalšího chcete změnit?

Nemám se svými kolegy shodu na tom, že modrá zóna patří skutečně jenom rezidentům, případně jejich návštěvám nebo jejich servisu, pro které je 120 hodin parkování. Navíc nemáme úplně jasno v tom, jestli 120 hodin pro svoji potřebu má mít jenom rezident nad 18 let, nebo rodina, a jak to ohlídat. Já bych to snížil třeba na jeden byt, a pak je to v pořádku.

Jaké výhrady máte k používání modrých zón?

Koncepce uvažuje o krátkodobém stání 15 a 30 minut v modré zóně pro zásobování. My bychom raději jako městská část Praha 1 klidně i rozšířili počet míst pro zásobování, ale speciálních, opravdu specifických. I kdyby mělo být vždycky v každé ulici jedno místo pro zásobování, tak to radši uděláme, než abychom souhlasili s tím, že zásobování nám bude parkovat v modrých zónách. V tom návrhu je, že bude jakási aplikace, a my z toho máme trošku obavu, aby se nám to tady nerozšířilo.

Měli by návštěvníci nebo řemeslníci využívat těch 120 hodin od rezidentů zdarma?

Cena by podle mého názoru pro rezidenty neměla být nulová. Budu navrhovat, aby byla vyšší než cena parkování v podzemních garážích. Dostávám příležitost pro svoje příbuzné, pro svůj servis, že můžou zastavit před mým domem. Ale něco za něco. Dostat pro svoje příbuzné, pro svůj servis, že můžou zastavit u mě před barákem, ale za nějaký poplatek.

Kolik by měla stát standardní parkovací karta pro rezidenty?