STAN dal Pirátům košem, s Blažkem jim nepomůže. Opozice se jim vysmála

Pirátské fórum se v pondělí večer usneslo na tom, aby poslanecký klub strany apeloval na okamžité odvolání ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS) kvůli jeho nedávné schůzce s poradcem bývalého prezidenta Martinem Nejedlým. K součinnosti vyzvali i hnutí STAN. Jeho vedení se však do této pirátské aktivity zapojovat nechce.

Pirátský předseda Ivan Bartoš uvedl, že premiéra chce s usnesením osobně seznámit poté, co se vrátí z pracovní cesty po Velké Británii, na které momentálně je.

Místopředsedkyně STAN Michaela Šebelová pak Seznam Zprávám napsala, že pokud se Piráti Starostů napřímo zeptají, zopakují jim dřívější stanovisko předsedy Víta Rakušana. „Uvedl, že ani my jsme se v případě odchodu našeho ministra neodvolávali na názory koaličních partnerů a udělali jsme to, co jsme považovali za správné. S tím se zcela ztotožňuji,“ řekla.