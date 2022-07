STAN v Poděbradech do voleb asi nepůjde. Se starostou odešla celá kandidátka

Starostové a nezávislí po víkendovém konci poděbradského starosty Jaroslava Červinky v hnutí nevědí, zda vůbec budou mít v Poděbradech kandidátku do podzimních voleb.

„My předloženou kandidátku jen schvalujeme. Její skládání neřídím ani neovlivňuji. Informace o tom, co se děje a jak to bude, ani oficiálně nemáme. Žádné stanovisko nám nedali. Vše, co víme, jsou jen spekulace na základě vyjádření pana Červinky pro média,“ řekl Seznam Zprávám předseda oblastní rady Marek Michl.