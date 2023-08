Stanjura o nákupech Čechů v Polsku: Co s tím vláda může dělat? Já tam nejezdím

„Já jsem tam asi nenakupoval nikdy, když pominu normální turistický výlet, ale že bych jezdil nakupovat do Polska, tak to nikdy. Vím, že se to v průběhu let přelévá. Někdy jezdí naši občané určitou komoditu kupovat do Polska a poté zase zpět. Je to standardní,“ odpověděl ministr financí Zbyněk Stanjura na otázku, jestli jezdí kupovat potraviny do Polska.

Šéf státní kasy tím reagoval na téma, že kvůli vysokým cenám v českých obchodech lidé stále více nakupují v zahraničí. Jen v Polsku letos Češi podle odhadů České spořitelny utratí 17 miliard korun.

Množství peněz, které Češi utrácí v zahraničí, stále roste a oproti loňsku stoupl počet nákupů, při kterých se platilo kartou, téměř o třetinu. Suverénně nejvíc se přitom utrácí v Polsku.

Podle ministra Stanjury nelze spočítat, o kolik peněz kvůli tomu státní kasa přichází.

„Znepokojuje, neznepokojuje. Co s tím vláda může dělat? Samozřejmě by bylo lepší, kdyby vše skončilo ve státním rozpočtu. Kdybychom použili to, co mají v Polsku, že bychom dali nulovou sazbu na DPH, tak je to ročně dopad 65-70 miliard korun. Je politicky jednoduché nějakou sazbu dočasně snížit a poté je politicky složité se vrátit do původních hodnot,“ řekl Stanjura v Otázkách Václava Moravce v České televizi.

Exministryně financí a šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová řekla, že ji vzrůstající nákup Čechů za hranicemi velmi trápí. Nulovou sazbu na potraviny by ale nezaváděla.

„Důvody jsou ty, že je tady vysoká inflace, ceny jsou obrovské. V Polsku mají jinou daňovou politiku. Řetězce si v Německu nedovolí to, co si dovolí v České republice. Určitě je potřeba zvažovat daňovou politiku. Poláci udělali nulovou sazbu na DPH, ale označují každé zboží dvěma cenami. Před DPH a po DPH,“ uvedla k tématu Schillerová.

Polsko dotuje spotřebu českých obyvatel, když nám to chtějí dát, proč ne. Jiří Rusnok, bývalý guvernér České národní banky

Bývalý guvernér České národní banky Jiří Rusnok řekl, že s tímto ministr financí může udělat velmi málo.

„Nedělejme z toho ekonomický nacionalismus. U nás kupují také Němci a Poláci. Jsme v Evropské unii, tomu se lze těžce vyhnout. Mně hlava nebere, jak může někdo trvale mít nulovou sazbu na potraviny. Tady ji 40milionová země vesele má. Polsko dotuje spotřebu českých obyvatel, když nám to chtějí dát, proč ne,“ komentoval situaci v České televizi Rusnok.

Premiér Petr Fiala (ODS) tento týden řekl, že v Česku klesají ceny másla, cukru i mléka, zlevnit ale podle něj musí i další potraviny.

Kritizoval koncern Agrofert, podle premiéra by mohl Andrej Babiš (ANO) jedním rozhodnutím snížit ceny potravin.

„Ti, kteří patří k největším podnikům tohoto typu v České republice - a do jisté míry mi připadá i nevkusné, když majitel takovýchto firem vyčítá vládě, že nic nedělá s cenami potravin - on by mohl jediným rozhodnutím ve svých koncernech dosáhnout toho, že lidé budou mít potraviny levnější,“ řekl Fiala.

Babiš to odmítl s odkazem, že o cenách rozhodují řetězce.