Stát už udělil 33 výjimek z protiruských sankcí

Do té doby byl totiž v české evidenci skutečných majitelů jako konečný vlastník uveden sankciovaný ruský oligarcha Dmitrij Pumpjanskij. Právě do jeho skupiny TMK opavská firma už mnoho let patřila. Od srpna jsou v registru jako koneční vlastníci MSA uvedeni dva jiní Rusové, byť stále z okruhu Dmitrije Pumpjanského.

Ani s firmou Arako, což je zase opavský výrobce průmyslových armatur, by bez zvláštního povolení od FAÚ nebylo možné obchodovat. Tato firma je už zhruba 15 let součástí skupiny Atomenergomash, což je strojírenská divize ruské státní korporace Rosatom.

Žádné informace, čeho konkrétně a kterých firem by se výjimky mohly týkat, totiž nemají ani dvě české profesní asociace, které v tomto sektoru působí. Ani Česká asociace farmaceutických firem, jež sdružuje hlavní výrobce a dodavatele generických léků, ani Asociace inovativního farmaceutického průmyslu nemají od členů informace, že by někdo o výjimky žádal.

Jde o to, že na ruský trh lze za určitých okolností (dle pravidel EU) vyvážet i „zakázané“ látky, pokud je to nezbytné právě pro zdravotnické nebo farmaceutické účely, případně pro civilní jadernou energetiku. „Pokud tedy vývozce chce do Ruska vyvézt některou z oněch látek a důvěryhodně prokáže, že to je nezbytné pro výrobu léků, pak mu FAÚ může vývoz povolit,“ uvedl ředitel FAÚ Hylmar.