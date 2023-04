Supercitlivé jednání začíná. První kolo vládního handlu o úspory

Ke konci dubna se vládní vyjednavači potkají znovu, tentokrát na širším půdorysu K15 - předsedové stran a hnutí si přivedou další dva zástupce, půjde především o odborníky s ekonomickou erudicí. Úkolem, podle stávajícího harmonogramu, bude najít koaliční konsenzus do 2. května, který se následně přepíše do legislativní podoby. Na začátku června by pak takový návrh zamířil do Poslanecké sněmovny.

„Tak to je. Termín je během jara, tak to ministr financí říká od začátku,“ řekl Seznam Zprávám předseda STAN. „O konkrétních opatřeních s konkrétními parametry budeme v příštích týdnech jednat. Samozřejmě, že budeme mít podkladové materiály, které budou vycházet z jednání, která doposud proběhla. Nepochybuji o tom, že ke koaliční shodě dojde v řádu týdnů,“ uvedl šéf poslaneckého klubu a ekonomický vyjednavač TOP 09 Jan Jakob.

„Nejde o můj návrh, ale skutečně o expertní výpočty, co by znamenalo to či ono opatření. A jaký by byl dopad mnoha desítek konkrétních opatření do státního rozpočtu. Je to skutečně pouze podklad pro samotná jednání a rozhodování v koalici. Mimochodem v tom samotném analytickém materiálu je i v úvodu napsáno, že nejde o návrh Stanjury či ODS,“ uvedl Stanjura.