Unikátní šikana, hodnotí advokát práci městské policie při kontrole bytů

Vše odstartoval příspěvek karvinské městské policie na Facebooku z tohoto týdne. Strážníci se pohoršovali nad lidmi, ke kterým přišli dopoledne do bytů v ulici Tatranská na neohlášenou kontrolní akci. Příspěvek doprovodili i fotografiemi.

„Některé lidi jsme mezi devátou a desátou dopoledne zrovna probudili, pár děcek rodiče zapomněli poslat do školy, nicméně viděli jsme i pozitivní věci, třeba uklizené byty. Celkově žádná hitparáda, ale pokud bychom nekontrolovali, netlačili, tak byl obraz Karviné 6 mnohem horší,“ píše se v příspěvku (celé znění viz níže).

Kontroly bytů se osobně účastnil ředitel spolku Portavita David Starzyczný. I on považuje příspěvek za nevhodný. „Z toho příspěvku opravdu nejsem nadšený. Byl nešťastně formulovaný. Návštěva v tom bytě je standardní proces. Je to kontrola stavu užívání bytu,“ vysvětluje ředitel organizace.

Ředitel městské policie Petr Bičej si nemyslí, že by byl příspěvek formulovaný nějak nevhodně. Na Karvinsku se podle něj takto vyjadřuje.

„Jistá dávka ironie je v našem regionu běžná. Jinde to zřejmě lidé berou jinak, chápu, ale u nás to tak je,“ uvedl pro Seznam Zprávy.

Spolek Portavita se věnuje programu sociálního bydlení, v Moravskoslezském kraji má ve správě více než tisíc bytů. Vlastní je společnost Heimstaden a s jejím svolením je dále podnajímá klientům ohroženým bytovou nouzí. Ředitel odmítá, že by byty kontrolovali kvůli úklidu.

„Máme právo na základě podnájemní smlouvy vstoupit po dohodě do bytu a klienti jsou s tím seznámeni. Kontroly slouží k tomu, jestli nedochází k poškozování bytu a podobně,“ říká a dále vysvětluje, že v tomto případně měli konkrétní důvody, proč do bytů šli - v asistenci městské policie a Orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). „Měli jsme identifikované dva bydlící, kteří neplatí a měli propadlou podnájemní smlouvu. U druhé rodiny byly indicie, že děti nechodí do školy,“ vysvětluje David Starzyczný.