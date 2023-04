Valachová předložila nové důkazy proti Peltovi v kauze sportovních dotací

Městský soud v Praze bude rozhodovat o vině či nevině obžalovaných ze sportovní kauzy tento čtvrtek odpoledne. Případ z let 2016–2017 se sem vrátil poté, co prvně vynesené rozsudky zrušil odvolací vrchní soud.

Bývalého předsedu Fotbalové asociace ČR (FAČR) Miroslava Peltu obžaloba viní ze čtyř různých trestných činů včetně podplacení a navedení ke zneužití pravomoci. Prvoinstanční soud poslal Peltu do vězení na šest let, odvolací soud verdikt zrušil.

V obnoveném procesu chce státní zástupce pro Miroslava Peltu devět roků ve vězení, zaplatit 25 milionů korun jako finanční trest a aby mu byla na pět let zakázána činnost. Pro Kratochvílovou pak navrhl 10 let vězení, finanční trest ve výši šesti milionů korun a také zákaz činnosti po dobu pěti let.

Trvá na trestu i u dalších obžalovaných, kteří byli napoprvé osvobozeni. Šéfovi České unie sportu Miroslavu Janstovi navrhl pět let vězení a finanční trest ve výši dvou milionů korun a zákaz činnosti na pět let, bývalému šéfovi Odboru sportu na MŠMT Zdeňku Břízovi šest let za mřížemi, finanční trest ve výši dvou milionů korun a zákaz činnosti na pět let a tehdejšímu sekretáři České unie sportu Janu Boháčovi pět let za mřížemi, finanční trest ve výši dvou milionů korun a zákaz činnosti na pět let.