Vláda chce přibrzdit růst důchodů. Nepotřebuju spát, avizoval Okamura obstrukce

Úderem poledne začala Sněmovna na popud vládní koalice na mimořádné schůzi projednávat návrh na zpomalení běžných valorizací penzí a zpřísnění podmínek pro odchod do předčasného důchodu.

Opozice už dopředu avizovala obstrukce. „Vláda chce prosadit zákony, kterými srazí důchodce do bídy. Tento materiál zcela odmítáme a předložíme k němu své vlastní pozměňovací návrhy,“ prohlásil předseda hnutí SPD Tomio Okamura.

Je prý připraven bojovat do posledních sil. „Já mám sil dost a je mi jedno, jestli tu budu přes noc nebo celý víkend. Spát nepotřebu, já jsem i ráno úplně ready. Budu bojovat do posledních sil,“ pokračoval.

Svoji výdrž u řečnického pultíku ostatně Okamura ukázal už v minulosti – v březnu u něj zvládl hovořit sedm hodin. Předseda klubu SPD Radim Fiala dodal, že mluvit chtějí všichni jejich poslanci, byť počítají s tím, že možná bude čas na jejich projevy zkrácen.

Koaliční představitelé tvrdí, že na to jsou připraveni. „Uvidíme, jak bude opozice vytrvalá. Každopádně nepochybuji o tom, že návrh úprav důchodového systému v prvním čtení odhlasujeme,“ uvedl předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob.

„Vše nasvědčuje tomu, že nás čeká dlouhé jednání plné obstrukcí. Nevylučuji i jednání v nočních hodinách,“ potvrdil předseda lidoveckého klubu Marek Výborný. Poslanci ostatně hned na začátku schválili jeho návrh, aby mohli jednat a hlasovat i po půlnoci.

Jeho stranický kolega a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka pak Seznam Zprávám řekl, že věří, že diskuze s opozicí bude konstruktivní, byť dlouhá. Nesmyslné obstrukce ale odmítl.

„Nemám ambici z toho dělat show, je to naše práce. Jestli si z toho dělá show jiná část Sněmovny a opozici to dělá radost, je to jejich zodpovědnost a vizitka jejich politiky. My máme zodpovědnost za to, v jaké kondici je náš důchodový systém,“ nechal se slyšet.

„Řítíme se do vysokého schodku“

Penze se nyní zvedají o růst cen a o polovinu růstu reálných mezd. Podle návrhu by to nově mělo být o růst cen pro domácnosti důchodců a o třetinu růstu reálných mezd.

Do předčasného důchodu by pak bylo možné jít nejvýše tři roky před dosažením důchodového věku, jít by do něj mohli ti, kdo pracovali a platili odvody minimálně 40 let.

Změna by měla být i v počítání předčasného důchodu, kde by se až do řádného termínu neměla valorizovat zásluhová část.

„Řítíme se do opravdu velmi vysokého schodku v budoucnu, který ohrožuje to, abychom byli schopni současným důchodcům i jejich dětem a vnoučatům zajistit důstojné důchody,“ vysvětlil novinářům Jurečka důvod pro změnu, která je součástí jím představené důchodové reformy.