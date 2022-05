Vláda požádá Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu. Tentokrát prý naposled

Současný nouzový stav v Česku platí až do 31. května. Vláda nicméně tento týden rozhodla, že kvůli zvládnutí migrace z válkou sužované Ukrajiny je potřeba, aby Česko v nouzovém stavu vydrželo do konce června. Proto ve čtvrtek požádá Poslaneckou sněmovnu o jeho prodloužení o dalších 30 dnů.

Rakušan také upozornil na to, že současný nouzový stav, jenž platí už od 4. března, nezasahuje – na rozdíl od těch vyhlašovaných vládou Andreje Babiše v dobách pandemie covidu-19 – do života běžných Čechů. „Neomezovali jsme otvírací doby, cestování z okresu a do okresu. Využívali jsme ho pro řešení uprchlické krize. A stejně tak to bude v těch dalších 30 dnech,“ dodal.