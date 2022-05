Vláda chce prodloužit nouzový stav a motivovat uprchlíky ke stěhování

Žádost kabinetu posoudí Sněmovna. Bez prodloužení by opatření skončilo 31. května. Kabinet vyhlásil nouzový stav na 30 dnů od 4. března, Sněmovna následně odsouhlasila jeho prodloužení do konce května.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) ubezpečil, že nouzový stav nebude zasahovat do práv českých občanů. „Neomezovali jsme otvírací doby, cestování z okresu a do okresu. Využívali jsme ho pro řešení uprchlické krize. A stejně tak to bude v těch dalších 30 dnech,“ uvedl Rakušan.