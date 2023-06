Vláda schválila předběžný návrh rozpočtu. A plánuje odvážný schodek

Vláda dnes odstartovala jednání o státním rozpočtu pro příští rok. Zahajovací jednání se táhlo několik hodin - debatu ministři zahájili ve Strakově akademii, pak se přesunuli a pokračovali v Poslanecké sněmovně, aby se odpoledne přesunuli zpět do sídla vlády.

„Schválili jsme předběžné návrhy příjmů a výdajů jednotlivých rozpočtových kapitol, ty teď budou rozepsány do konkrétní podoby. V srpnu nás čeká nová makroekonomická predikce a do konce září musí vláda návrh předložit do Poslanecké sněmovny,“ řekl na tiskové konferenci po jednání vlády ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).