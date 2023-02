Vondrák opustil ANO, hejtmanem chce ale zůstat

V pozici hejtmana, kterou zastává od roku 2016, by ale chtěl Vondrák zůstat. Podporu zastupitelů cítí. Volby do krajských zastupitelstev se konají příští rok. Na dnešní jednání Vondrák přišel sám s návrhem, že z hnutí vystoupí.

„Ten důvod je prostý. Myslím si, že ta situace je rozjitřená a pro spoustu mých přátel a kolegů to začalo být nekomfortní, protože ten tlak, který se na ně vyvíjel, byl náročný,“ řekl Vondrák.

Ve funkci hejtmana by rád pokračoval až do konce funkčního období. „Myslím si, že ty věci jsou nastartované, rozjeté a zaslouží si, aby byly úspěšně dokončeny,“ zdůvodnil. Podle něj má s kolegy v kraji silné pouto, protože spolupracují od počátku. Zatím nemá signály, že by neměl jejich podporu. Dodal, že klub krajských zastupitelů ANO mu podporu vyjádřil před dvěma týdny.