Vondrák: Zazněly vůči mně výtky, Babiš na rezignaci nereagoval

„Kromě toho, že jsem složil funkci místopředsedy, tak jsem nabídl, že bychom v Ostravě uspořádali programovou konferenci. Je třeba si říct, kudy se ANO chce ubírat a profilovat, aby se do budoucna ukotvilo pro voliče.“

Vondrák také oznámil, že zůstane členem ANO i poslaneckého klubu. „Ono je to o praktické politice, jsme přesvědčen o tom, že máme co nabídnout. Nebudu si zakládat svoji stranu, zakládat si v 64 letech stranu, to bych musel být šílenec,“ reagoval Vondrák na dotaz, jestli plánuje opustit hnutí a založit vlastní stranu.