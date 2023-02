Vybírá se nový šéf zelené inspekce. Favoritem je státní tajemník z financí

Výběr nového ředitele České inspekce životního prostředí (ČIŽP), který nahradí Erika Geusse, vstupuje do finálové fáze. Ještě tento týden Ministerstvo životního prostředí podle mluvčí úřadu Lucie Ješátkové oznámí termín jmenování nového šéfa. Kdo konkrétně úřad převezme, není zatím jasné.

Jedním z nich je Milan Bukolský, člen občanských demokratů, který už v letech 2010 až 2012 jako pověřený ředitel inspekci vedl. Svou účast ve výběru ředitele inspekce v prosinci potvrdil pro Hospodářské noviny. „Kandidátů ale bude určitě více. Bude to standardní výběrové řízení, moje členství v ODS v tom nehraje zásadní roli. Rád bych ale pokračoval v práci, kterou jsem započal za svého předchozího působení na inspekci,“ uvedl.

„Přihlášku do výběrového řízení jsem podala s tím, že jsem se kvůli akutnímu onemocnění nemohla zúčastnit osobního pohovoru před výběrovou komisí,“ vysvětlila Kynkorová na dotaz Seznam Zpráv důvody odstoupení.

Do výběrového řízení se přihlásil také třeba současný ředitel pražského oblastního inspektorátu ČIŽP Václav Beroušek, ale ten mezi favority zmiňován není.

Ministerstvo životního prostředí hledalo nového ředitele už loni, ale v původním výběrovém řízení nikdo vybrán nebyl, proto úřad vyhlásil druhé kolo. Do něho se dle oficiálních informací přihlásilo deset uchazečů. Zájemci se mohli hlásit do 19. ledna. Nový ředitel měl být dle původních plánů znám do jednoho měsíce, tedy kolem 20. února.