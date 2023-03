Vzniká iniciativa za pátrání po hlavách Gabčíka s Kubišem. Zapojil se i premiér

„Je fantastické a obrovsky oceňujeme pana premiéra, že nás vyslechl ohledně Ďáblického hřbitova, ale i v této věci, a hned na místě řešil, zda by byl vyrozuměn náš velvyslanec v Německu a zkusil tuto věc řešit s německou stranou v rámci iniciace z její strany o nějaké pátrání. Bylo by to skvělé a musím říct, že věřím, že by se v tomto něco mohlo začít dít,“ uvedl prezident spolku Liga Libe Pavel Černý.