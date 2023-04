Návrhy na státní vyznamenání: youtuber Kovy nebo Jiří Brady

Poslankyně Barbora Urbanová (STAN) navrhuje například Řád Tomáše Garrigua Masaryka in memoriam pro bojovníka za lidská práva a přeživšího holocaustu Jiřího Bradyho. Medaili Za zásluhy navrhuje bývalému místopředsedovi STAN a dlouholetému starostovi Dolních Břežan u Prahy Věslavu Michalikovi.

Hned několik návrhů na ocenění podá šéfka Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). Medaili Za zásluhy by si podle ní zasloužily matematička a disidentka Kamila Bendová a řádová sestra Veritas Holíková, která zasvětila svůj život péči o druhé a která se starala i o prezidenta Václava Havla v posledních dnech jeho života. Medaili by přála i významnému geodetovi a ekologovi Jiřímu Malíkovi.

Na Řád Tomáše Garrigua Masaryka potom navrhla zakladatele sdružení Naděje Ilju Hradeckého či nedávno zesnulého obhájce práv Romů Čeňka Růžičku. V neposlední řadě navrhla Pekarová Adamová na státní vyznamenání in memoriam též parašutisty z Operace Anthropoid Jana Kubiše s Josefem Gabčíkem.

O návrzích na vyznamenání má jasno i opoziční poslanec Radovan Vích (SPD). Na medaili Za hrdinství navrhuje plukovníka Václava Knotka in memoriam, na medaili Za zásluhy o stát v oblasti kultury textaře a manažera Ladislava Vostárka, který stojí za texty skupin Katapult či Turbo. Řád bílého lva by pak chtěl pro Aloise Rašína a Karla Kramáře. Kramáře, prvního československého předsedu vlády, by ocenil i poslanec Jaroslav Foldyna (SPD).