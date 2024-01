Zabili mu syna. Soud pustil spoluvraha dřív, než otec stihl protestovat

„Jsme vyřízení, žijeme jen ze setrvačnosti. To se nedá popsat. To prostě máte pořád jako batoh na zádech.“

Nedávno to bylo deset let, co přišli o syna Jiřího. Byl zavražděn. Chladnokrevně popraven svými dvěma zaměstnanci na zemědělské farmě, kterou provozoval. Stalo se to 30. září 2013 právě ve Vlkoši.