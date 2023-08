Zdražení mýtného pro kamiony se možná nestihne včas, připustil Kupka

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) poprvé připustil, že jím nedávno avizované zdražení dálničních poplatků pro kamiony o 10 až 15 procent, k němuž mělo dojít od března příštího roku, by mohlo být odloženo. A to v případě, že se nepodaří včas přenastavit mýtný systém, který provozuje firma CzechToll.

„O tom, že to v tuto chvíli vyvolává časový tlak, není sporu. Nebude to jednoduché, ale stále věřím, že to zvládneme. Moje zadání směřované k firmě CzechToll, Ředitelství silnic a dálnic i k samotnému Ministerstvu dopravy je zvládnout to v původním termínu. Snažíme se zkrátit všechny lhůty na minimum,“ doplnil.