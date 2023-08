Stát přijde o stamiliony z mýta, se kterými počítá v rozpočtu

Jde o to, že od 1. března 2023 měl být celý systém výběru dálničních poplatků změněn tak, že bude zohledňovat i objem emisí CO2 vypouštěných kamiony do ovzduší.

S touto změnou a zakomponováním další složky (už čtvrté) do celkového mýtného poplatku počítá novela zákona o pozemních komunikacích, kterou jako součást vládního konsolidačního balíčku schválila v prvním čtení Sněmovna. Jenže podle informací Seznam Zpráv je zavedení novinky ve stanoveném termínu nereálné.

V souvislosti s naznačenými změnami přitom ministr dopravy Martin Kupka (ODS) nedávno oznámil zdražení mýtného o 10 až 15 procent. Stát by tak oproti současným zhruba 15 miliardám měl ročně od autodopravců vybrat až 2 miliardy korun navíc.

„Od 1. března (2024) bude možné do mýta zakomponovat novou položku, která v sobě zahrnuje poplatek za CO2, tedy emise oxidu uhličitého. Zvýší se mýto, počítáme s tím a budeme hledat rovinu – stejně jako v případě dálniční známky –, která by neohrozila naše dopravce,“ řekl Kupka v červnu v České televizi.

Nejde o banální problémy, které je ještě třeba vyřešit. Stát předně musí s firmou CzechToll podepsat dodatek ke stávající smlouvě. Jenže ještě dříve je třeba vyjasnit „předmět plnění“, co si vlastně stát „přiobjednává“ a za jakou cenu. K ceně by měl být nezávislý znalecký posudek a vše musí posvětit i státní Digitální a informační agentura.

„My řešíme jen nové mýtné sazby a tam jednání probíhají. Ve hře jsou různé varianty. Pokud vím, tak pořád platí to zdražení o 10 až 15 procent. Co se týče termínu spuštění upraveného mýtného systému, to je věcí ministerstva a provozovatele,“ uvedl na dotaz Seznam Zpráv Martin Felix, mluvčí sdružení autodopravců Česmad Bohemia.