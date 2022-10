Zeman si uzmul akci s katarským emírem. „Bylo to trapné,“ říká exministr

Nedostal pozvánku do Bílého domu, ze slibovaných čínských miliard dorazil zlomek a z „milého Vladimíra“, jak ještě nedávno tituloval ruského prezidenta Vladimira Putina, se stal člověk, kterého by Zeman dle svých slov za válku na Ukrajině poslal před válečný soud.

Návštěva katarského vládce Tamíma Al Tháního, která se uskutečnila v Praze minulý týden, měla Zemanovi pomoci napravit pošramocené zahraniční vysvědčení. Cílem bylo vyvolat dojem, že to je Zeman, kdo nakonec zařídil do budoucna dojednání kontraktu na dodávky katarského plynu v rámci řešení energetické krize.

„Ministr Lipavský byl součástí delegace premiéra Fialy, která jednala jak s emírem, tak s katarským ministrem zahraničí. V rámci jednání delegací hovořili o spolupráci v energetice i zřízení nového zastupitelského úřadu Kataru v Česku,“ řekla Seznam Zprávám mluvčí ministra zahraničí Lenka Do.

Slavnostního večera na Hradě se nezúčastnil ani další Zemanův neoblíbený politik a bývalý ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD), byť o účast měl zájem a počítali s ním i sami Katařani. Byl to totiž on, kdo na podzim roku 2019 nastartoval zesilování vztahů a spolupráce s Katarem.

„Organizovala to prezidentská kancelář. Je pravda, že pozvání jsem nedostal. Patrně emoce kanceláře prezidenta vůči mé osobě stále neopadly,“ řekl Seznam Zprávám exministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

Chování Hradu v souvislosti s organizací galavečeru s emírem označil za trapné. „Při řešení takto závažných věcí, se kterými se nyní potýkáme, bychom v zahraniční politice navenek měli působit jednotně. Pro naše zahraniční partnery to může být matoucí, může to působit dojmem, že neumíme politicky postupovat jednotně,“ dodal bývalý šéf Černínského paláce, který skončil ve funkci loni v dubnu po neúspěšné kandidatuře na předsedu ČSSD.

Prezident Zeman navíc do poslední chvíle sliboval emírovi účast na setkání evropských politiků, které ve stejnou chvíli probíhalo na Hradě, a to přestože i sami Katařané disponovali zákulisními informacemi, že se katarský vládce na jednání politiků EU nedostane. Emír nakonec Prahu opustil po večeři se Zemanem již ve středu večer.

Navzdory politickým řevnivostem na domácí scéně hodnotí s týdenním odstupem obě strany emírovu návštěvu Prahy jako úspěšnou. Pro Čechy zůstává klíčové, aby se podařilo domluvit kontrakt na dodávky zkapalněného zemního plynu (LNG), které by do budoucna měly umenšit dosavadní českou závislost na ruském plynu.

„Vztahy mezi Českem a Katarem jsou výborné a nedávná návštěva emíra ukázala, že spolupráce obou zemí bude v následujících měsících opravdu intenzivní,“ uvedla mluvčí ministra zahraničí Lenka Do.

„V této chvíli stále probíhá autorizační proces u Evropské komise dle příslušného nařízení EU. Jedná se o běžný postup s ohledem na sdílení kompetencí v oblasti sjednávání mezinárodních smluv ochrany investic se třetími státy (mimo EU). V této chvíli nedokážeme přesně určit, kdy přesně dojde k podpisu dohody, nicméně obě strany (Česká republika a Stát Katar) se ve společném prohlášení podepsaném při příležitosti státní návštěvy Státu Katar zavázaly k tomu, že učiní všechny snahy pro to, aby ke sjednání dohody došlo, co nejdříve to bude možné,“ sdělil Seznam Zprávám ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).