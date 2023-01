Hladík: Zemanovo zdůvodnění, proč mě nejmenuje, mi přišlo úsměvné

Místopředseda a expert lidovců na životní prostředí Petr Hladík odešel ve středu z Hradu s prázdnou. Miloš Zeman mu řekl, že jej v tuto chvíli nehodlá jmenovat ministrem životního prostředí. V rozhovoru pro Seznam Zprávy nyní Petr Hladík připustil, že jmenování Zemanem se zřejmě do konce jeho prezidentského mandátu nedočká.

„Nevím, proč se to stalo, a trochu mne to překvapilo,“ komentoval v rozhovoru Hladík středeční události. Z úvodního rozhovoru měl prý dojem, že je s prezidentem ve shodě a ten mu měl dokonce říci, že je mu lidsky sympatický.

O jeho dalším osudu v pátek rozhodne širší vedení strany. On sám říká, že schůzka na Hradě ho motivovala a od spolustraníků cítí spíš podporu, že se Zemanovi nemá ustupovat.

Co se ve středu stalo na Hradě? Můžete mi popsat, jaké ze setkání máte dojmy?

Upřímně, já vlastně nevím. Nevím, proč se to stalo, a trochu mne to překvapilo. Nevím, jestli je to nějaký vrtoch nebo je to nějaká záminka. Nerozumím tomu. S panem prezidentem jsme asi 20 minut vedli docela odbornou debatu o prioritách řízení ministerstva a měl jsem pocit, že se shodujeme. Nakonec měl výhrady, proč mne nemůže jmenovat. A třeba jeho výhrada o tom, že jsem nikdy nepublikoval v odborných časopisech, mi přišla trochu úsměvná. Jsem politik, manažer, projekťák a ne akademik.

Máte ze schůzky dojem, že vás nejmenuje nikdy?

Nepočítám s tím, že by mě jmenoval ještě teď – po dobu dvou měsíců – než panu prezidentovi skončí mandát. On to tedy formuloval tak, že „v tuto chvíli“. Ale jak říkám, byl jsem z toho překvapen. Neslo se to v poměrně přátelském duchu, pan prezident říkal, že jsem mu velmi sympatický, že nečekal, že mu budu až tak sympatický jako člověk.

Jaké tedy byly jeho výtky kromě nepublikování v odborných časopisech. Bavili jste se o brněnském případu?

Na to se vůbec neptal, ale zmínil to ve svých výtkách. Nebylo to tak, že bychom o tom spolu hovořili.

Co třeba jeho oblíbený kanál Dunaj-Odra-Labe?

O tom jsme se vůbec nebavili. Bavili jsme se o vodním zákonu, o ovzduší.

Chcete být ještě ministrem?

Před schůzkou s panem prezidentem jsem váhal, po schůze s ním si myslím, že je to dobrá cesta. Svým způsobem mne to motivovalo. Ono je to trošku facka a taková negativní zpětná vazba. Výhrady jsou formální. Nestojí mu za to, aby se ministerstvo mohlo dynamičtěji rozběhnout v době, kdy tu máme klimatickou změnu a je potřeba opravdu udělat spoustu věcí.

Ze středečního jednání předsednictva jste odcházel s pocitem, že podporu kolegů a kolegyň máte a jste stále kandidát na ministra?

Co rezonovalo unisono, bylo, že takhle ne. Že to není kompetence prezidenta, ale premiéra, který je zodpovědný za členy vlády, a že Miloš Zeman nemá trhat Ústavu, jak se mu zachce.

Jednou mu nevadí jmenovat premiérem člověka, který je dokonce trestně stíhán. Já jsem nikdy stíhán nebyl. A pak mi tady vytýká nějaké odborné publikace. To základní bylo, že jsme demokratická země, musí se ctít principy Ústavy.

Co se týká mé osoby, to budeme debatovat zítra na širším vedení strany. Já na té funkci nelpím, zároveň jsem cítil, že tu podporu mám a že ustupovat se nemá.

Říkal jste, že si nemyslíte, že by vás Miloš Zeman ministrem jmenoval. Zvládne být rezort další dva měsíce v jakémsi provizóriu? Nebo máte nějaké řešení, třeba že byste tam nastoupil jako náměstek?

V pátek se o tom musíme pobavit a musí rozhodnout širší vedení KDU-ČSL. Je to samozřejmě nepříjemná záležitost. A je to horší pro životní prostředí, pro ochranu životního prostředí a adaptaci na klimatickou změnu než pro Hladíka nebo lidovou stranu.

Já občas říkám, že příroda prostě nepočká a ono to tak v reálu je. Podívejte, co se teď děje. Je leden a je 8 stupňů. Naše obce a města se budou muset adaptovat na klimatickou změnu a na to není příliš času.

Rozhodování stojí tak, zda počkat, anebo nabídnout někoho jiného?