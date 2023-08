„Zvažte Blažkův konec.“ Co se dělo na nočním jednání o osudu ministra

Jednání vlády, kde se kromě konsolidačního balíčku řešily i schůzky ministra spravedlnosti Pavla Blažka s Martinem Nejedlým, komentoval pozdě v noci pouze premiér Petr Fiala, a to velmi stručně. „Jak jsme dopředu ohlásili, pan ministr Blažek přišel na jednání K15, kde vysvětlil situaci, všechny okolnosti své schůzky s Martinem Nejedlým a odpověděl na otázky, které mu jednotliví účastníci schůzky pokládali,“ uvedl bez dalších podrobností premiér.

Například podle šéfa lidovců Mariana Jurečky už to není věc k debatě. „Vysvětlení Pavla Blažka jsem vzal na vědomí a akceptuji rozhodnutí, které přišlo ze strany předsedy ODS,“ uvedl Jurečka.

„Odpovědnost za řešení je nicméně plně na ODS, která zodpovídá za celkový obraz a fungování vlády i Ministerstva spravedlnosti. To za ni nikdo jiný prostě udělat nemůže. S tím, že situace bude dále řešena, jsme debatu dnes ukončili,“ uvedl Bartoš.

Pirátským fórem už před několika dny prošel členský návrh na zaúkolování pirátských poslanců ke snaze vyvolat hlasování o odvolání Blažka z postu ministra spravedlnosti. Postoupili ho celostátnímu fóru. To by o podnětu mělo hlasovat od 15. do 18. září.