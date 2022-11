Jedna obrazovka za 290 tisíc. Předražený nákup podepsal i obviněný z Dozimetru

Nový infosystém ve stylu DPP. Já vím že bych se v tom neměl šťourat, ale mě to spíš mrzí. Za jednu tuhle televizi zaplatil DPP 290 000 Kč. Známé firmě, bez výběrka. Celkem 11 miliónů za 38 obrazovek. Je to i v registru smluv. A stejně to nikomu nevadí. https://t.co/l8Xcl7d0S9 1/4 pic.twitter.com/1UdfOl84Ci

„Pro srovnání: panel níže jsme pořizovali do Holešovic my. Má prakticky totožné parametry i vybavení, navíc jsme kupovali jen 1 ks a ještě platili programátorské úpravy. Přesto stál skoro půlku, konkrétně 150 tisíc. Z průzkumu trhu vyplynulo, že by se ještě 30 tis. dalo ušetřit,“ komentoval nákup Jiráček.

„Když to shrneme, panel svým vybavením, konfigurací i konstrukcí plně odpovídá náročným provozním požadavkům pro provoz ve veřejném prostoru a zároveň plně dostačuje pro poskytování on-line informací cestujícím včetně plné kontroly nad jeho funkčností a možností zobrazovat zde i mimořádné informace prostřednictvím dispečinku. Domníváme se, že toto je správná cesta, jak vysoutěžit co nejnižší cenu, a tedy využít svěřené veřejné prostředky co nejefektivněji, a jak zajistit pořízení co největšího počtu těchto panelů zejména v současné rozpočtově napjaté době,“ dodává mluvčí Drápal.