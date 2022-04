Putin posílil u Čechů vztah k Evropě a demokracii, ukázal výzkum

„Ruská invaze na Ukrajinu byla pro většinu lidí otřes. A překvapení i pro vojenské odborníky. Sice se k ní schylovalo, ale většina lidí měla za to, že Putin blufuje,“ řekla Seznam Zprávám jedna z autorek výzkumu Martina Klicperová z Psychologického ústavu AV ČR.

Pro mladší generaci byl podle ní „takhle rozsáhlý frontový útok nemyslitelný“ a „vlastně něco jako, kdyby vstoupili do počítačové hry“, zatímco pro generaci starší byl „připomínkou invaze, kterou jsme tu prožili na vlastní kůži v srpnu 1968“.

„Tato otázka se vnucovala. Pokládali jsme ji už pár měsíců před invazí (v souvislosti s výzkumem postojů k očkování a pandemii covid-19), a nabízela se nám tak možnost zjištění případné změny,“ řekla Klicperová, která očekávala, že lidí hlásících se k sounáležitosti s Východem po invazi ubyde. To se ale překvapivě nestalo, na druhou stranu se ale výrazně zvýšila identifikace s demokratickou Evropou. Vývoj před a po si můžete podrobně prohlédnout v následujícím grafu.

„Snad je to i proto, že Východem jsou obě znepřátelené strany a odklon od Ruska byl vyvážen příklonem k Ukrajině,“ uvedla Klicperová možný důvod, proč příklon k demokratičnosti a evropanství nedoprovázel odklon od Východu.

Kromě kulturní orientace a identity se psychologové zajímali o emoce, které invaze v dotazovaných vzbudila. Jedním z hlavních cílů bylo podle tiskové zprávy ověřit, zda se ve výčtu nejsilnějších emocí umístí vysoko prožívání strachu, protože „právě ten se brzy po invazi dostal do novinových titulků“ a hodně se mluvilo tom, jak se Češi bojí.

„Respondenti se vyjadřovali k tuctu emocí, polovině negativních a polovině pozitivních. Za tím výběrem byly i určité hypotézy, např. zda bude vztek silnější než strach – a to se potvrdilo,“ řekla k tomu Klicperová.

Strach podle ní velice silně pociťovala necelá čtvrtina respondentů (24,7 %), a zcela ho vyloučilo pět procent. To znamená, že v žebříčku nejsilnějších emocí ho kromě těch výše uvedených předběhla ještě bezmoc a takzvaný živý zájem (což znamená obecně silné prožívání různých emocí).

Co se týče zapojení samotných respondentů do pomoci Ukrajině, 46 % z nich uvedlo, že poslalo finanční příspěvek, 25 % pomohlo různými činnostmi jako například dobrovolnictvím, dary a podobně, 6 % se zúčastnilo demonstrace a 2,6% procenta napsalo ve vztahu k Ukrajině dopis nějakému politikovi či do médií.