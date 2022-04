Ukrajinské ocelové město očekává drtivý ruský úder

Ruská vojska by se mohla v příštích dnech pokusit o útok na Kryvyj Rih, upozornil v neděli večer velitel vojenské správy tohoto velkého města na jihovýchodě Ukrajiny Oleksandr Vilkul.

„Nepřítel vytváří útočnou formaci pro úder naším směrem v Chersonské oblasti. V nejbližších dnech čekáme na jeho případný přechod do ofenzívy,“ napsal Vilkul na sociální síti Telegram.

Během pondělka ruské jednotky intenzivně ostřelovaly obce v okolí Zelenodolsku, který leží asi 30 kilometrů jihovýchodně od Kryvého Rihu. Ruští obrněnci a pěchota se také podle Vilkula neúspěšně pokusili zaútočit na linii kontaktu. „Je to napjaté, ale situace je pod kontrolou,“ hlásil velitel v úterý ráno.

To může být jedna odpověď, proč by ruský vůdce Vladimir Putin mohl chtít Kryvyj Rih dobýt. Jeho hlavním cílem bezpochyby zůstává obsazení východoukrajinského Donbasu, ovládnutí rodiště jeho protivníka by však pro Kreml mělo symbolický význam.