Rakušan: STAN není franšíza, ale možná hráz proti populismu

Víta Rakušana a celé hnutí STAN čeká perný víkend.

Musí vybrat tým, který dokáže voliče přesvědčit, že to, co se v posledních týdnech a měsících náhlé hvězdě české politické scény děje, je skutečně jen „puberta“, jak s oblibou říká, případně jde o fatální chybu, s níž hnutí před lety vzniklo.

Řeč je o kauze Dozimetr, v níž figuruje dnes už bývalý šéf pražského STAN, a kvůli kontaktům s údajnou hlavou organizované skupiny Michalem Redlem rezignoval ministr školství Petr Gazdík.

Šéf hnutí v předsněmovém rozhovoru pro Seznam Zprávy říká, že se chystá za vršící se potíže omluvit, namotivovat ty, kteří se chtějí na životě hnutí dále podílet, a začít STAN měnit tak, aby jeho řízení lépe vyhovovalo jeho současné síle.

Co bude vaším hlavním poselstvím delegátům sněmu?

To úplně nejdůležitější poselství je, že STAN nikam nezmizel. STAN tady je a reprezentují ho lidé, kteří v tom sále budou sedět. To znamená, že i přesto, že jsme se ocitli momentálně v nějakých problémech, hnutí má budoucnost, silnou personální základnu, silnou programovou bázi a svoje místo na politické scéně.

A samozřejmě chci namotivovat aktivní lidi k tomu, aby se na životě hnutí podíleli. To je absolutně základní poselství. Samozřejmě tam musí zaznít - a ode mě zazní - i omluva, ať už k našim lidem, tak vůči veřejnosti.

Měl jste už čas zanalyzovat, co bylo příčinou té série průšvihů?

Člověk nedělá v podstatě nic jiného, než že nad tím přemýšlí. A to ať sám za sebe, nebo na základě analýz a dat, které má k dispozici. Za prvé si myslím, že to byl velmi rychlý skokový růst síly STAN. Jako bychom tomu v určité chvíli nestačili. Možná už je to otřepané, ale říkáme, že jsme se dostali do jisté puberty, ze které se musíme velmi rychle dostat pryč.

A potom ta aktuální kauza - tam nás nechtěně otcové zakladatelé spojili s člověkem, jehož pověst není dobrá a od kterého se hnutí musí distancovat a dělá to všemi formami.

Politická konkurence, jmenovitě Miroslav Kalousek z TOP 09, o STAN mluví jako o franšíze. Je STAN politickou franšízou?

Tomu se musím trochu pousmát. K panu Kalouskovi se nechci vyjadřovat.

STAN ale není žádná franšíza. STAN je absolutně unikátním politickým projektem, který dal šanci lidem, kteří mají silný regionální příběh, silnou regionální zkušenost a kteří se osvědčili, aby ovlivňovali i vyšší patra politiky.

A náš program anebo i hodnotové desatero je prostě absolutně jasné. Pokud se podíváte do sálu na našem sněmu, uvidíte lidi, kteří jsou spojeni hodnotami.

Jaké jsou to hodnoty?

Jednoznačně primární hodnotou STAN je, že stát nemá být centralizovaný. Stát má vycházet z regionálního pohledu, má se rozhodovat co nejblíže lidem. Na rozdíl třeba od hnutí ANO, které bylo silně centralistické, my vždycky viděli Česko jako zemi regionů, které jsou co nejsvobodnější, které jsou finančně soběstačné.

Zároveň máme i přesah, že nikdo ve STAN nezpochybňuje naši proevropskou orientaci. Nikdo nezpochybňuje, že jsme součástí západních struktur, nikdo nezpochybňuje, že životní prostředí je obrovskou výzvou. Nikdo ve STAN nezpochybňuje, že tahle společnost obstojí jenom ve chvíli, když bude vzdělaná a lidé kompetentní pro život v 21. století.

Naše programová báze je praktická. Možná je pro někoho málo ideologická, ale ta ideologie jako taková se schovává právě v tom, že jsme vždycky odmítali jakékoliv centralizační totalitní extremistické populistické tendence. A to si myslím, že nás spojuje velmi silně.

Říkala jsme si, jestli právě větší centralizace, případně větší důraz na rozhodování užšího vedení, není cesta, jak hnutí lépe řídit. Aby nevypadalo jako atomy, které sice kandidují pod jednotnou značkou, ale jak ukazuje případ Poděbrad, můžou úspěšně kandidovat i samy.

To jsou dvě rozdílné věci. Identitu, že jsme silné hnutí silných regionálních osobností se silným názorem, nicméně spojeni programem a hodnotami, chceme udržet. Ale uznávám, že náš rychlý růst vyžaduje i změněné formy řízení, a že mnohokrát vysmívaná korporátní mentalita může inspirovat v tom, že nové vedení musí být profesionálnější, musí být lépe rozděleny kompetence, musí existovat lepší kontrolní mechanismy.

To ale všechno souvisí s tím, že hnutí se vyvíjí odspoda. Postupně se dostalo se do fáze, kde skokově vyrostlo, a tomu se musí přizpůsobit i struktura vedení. To víme, ale bezprostředně to nesouvisí se žádnými současnými, v uvozovkách, kauzami.

Budete to řešit už na tomto sněmu?

Je to úkol pro nové předsednictvo, které vzejde z tohoto sněmu.

Řeknete si sněmu o lidi, které chcete do vedení?

Pokud se podíváte, máme obrovskou řadu krajských nominací a je to obrovská řada zajímavých lidí. Tenhle sněm může, ale taky nemusí, respektovat přání předsedy. Nebudu ale jednotlivě ukazovat na nějaké persony a určitě to nebudu vzkazovat přes média.

Samozřejmě, že já personální představu a vizi mám, ale určitě to nebude vypadat tak, že bych v nějakém kandidátském projevu nadiktoval seznam lidí a řekl: „Zvolte je.“ Takhle to ve STAN nefunguje. A já jsem rád, že to tak nefunguje.

Už jste přemluvil středočeskou hejtmanku Petru Peckovou, aby kandidovala na místopředsedkyni? Často ji zmiňujete.

Konkrétní lidi jmenovat nechci a nebudu říkat, že jsem ji přemluvil, nebo nepřemluvil. Kdo zná Petru Peckovou, ví, že na přemlouvání úplně nedá. Ale určitě je silnou, výraznou osobností, kterou si představuju, že by měla moderní nový STAN reprezentovat.

Kde chcete mít STAN za 2 roky, na které se nové vedení volí?

Především chci - a to doufám, že bude rychleji, než za 2 roky -, aby se STAN dostal do dospělosti a opustil své pubertální období.

Za další chci hnutí, které bude reprezentovat zcela autenticky a silně zájmy lidí, především střední třídy, kteří jsou aktivní, kteří se chtějí starat o život okolo sebe, lidí, kteří mají v životě nápady, a lidí, kteří odmítají veškerý extrém a veškerý populismus.

Ten bude v těžké době, která přichází, určitě bobtnat a já vidím STAN jako hnutí prakticky hodnotových lidí, jako ideální hráz proti populismu. My ta řešení máme většinou velmi konkrétní, naši lidé umí mluvit s lidmi, umí věci vysvětlovat jednoduše, neakademicky, bez politických frází a floskulí. To je podle mě politická síla, kterou v době nastupujícího populismu budeme velmi potřebovat. Chci, aby STAN tuhle roli sebevědomě sehrál. Lidi i program na to určitě máme.

Nezůstane STAN pouze zastřešující organizací pro starosty?

STAN takový není už dlouho. Když vidím, kdo kandiduje do nového předsednictva, tak spousta z nich už nemá jenom starostenský background. Jsou rozkročeni mnohem širším způsobem.