S testováním ve školách se nepočítá. Antigenům se přitom blíží konec expirace

Smlouvy byly nastavené tak, že doba použitelnosti testů měla být minimálně devět měsíců od data dodání. To reálně znamená, že první šarže expirují v prosinci, poslední pak vydrží až do května 2023.

Pokud by se stát rozhodl opět plošně testovat, současná zásoba by vystačila asi na 12 kol testování. V materiálu, který loni na konci roku předkládalo MŠMT vládě, se počítalo se spotřebou nejvýše 1,4 milionu testů na jedno kolo, a to pro všechny žáky základních a středních škol. Velká část z nich je ale očkovaná, takže by se na ně zavedená povinnost stejně nevztahovala a testy by zbyly.