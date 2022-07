„Sázíme jen líbivé kytičky.“ Proč města prohrávají boj s častějším vedrem

„Lidé po zateplení a celkové revitalizaci ušetřili 65 procent tepla na vytápění. Tehdy ještě nikdo moc nevěřil, že se to povede. Investovali jsme půl milionu do jednoho bytu. V dnešní době při zdražování energií se to stává otázkou životní nutnosti. Za průměrný třípokojový byt platíte za teplo osmnáct tisíc ročně, u nás je to třeba devět tisíc i míň,“ vypočítává Drápalová.

Podle ní by stavební řízení nemá opomíjet právě nakládání s vodou. „Stejně jako musí mít budova automaticky protipožární ochranu, úplně stejně se má přistupovat k vodě. Maximálně ji zasakovat, zadržovat. Opatření k zadržování vody jsou nyní na dobrovolné bázi. A protože to stojí nějaké peníze, lidi to tak často nedělají. Za vodu, kterou pouštíte do kanalizace, neplatíte. V momentě, kdy by se to zpoplatnilo a lidi by museli začít kalkulovat stejně jako s obnovitelnou energií, jejich ochota nakládat více s dešťovou vodou by se změnila,“ je přesvědčená.