Skrytá nahrávka jako důkaz povolena. Seznam Zprávy vyhrály další soud

Pokud novinář pořizuje skrytý záznam nějakého jednání dotýkajícího se veřejného zájmu, pak je tato nahrávka v případném soudním sporu legitimním a dostatečným důkazem. Zároveň má novinář na základě natočeného materiálu právo popsat, co zaznamenal, a to i slovy, která odpovídají popisu trestné činnosti.

To jsou základní závěry Městského soudu v Praze, který před pár dny vynesl pravomocný rozsudek týkající se žaloby podnikatele Juraje Pavola na Seznam Zprávy kvůli dva a půl roku staré reportáži Janka Kroupy. V ní byl použit i tajně pořízený záznam z Pavolova jednání, kterak si říká o procenta z veřejné zakázky.

„Soud má jednoznačně za prokázané, že si žalobce (Juraj Pavol, pozn. red.) pro sebe a pro radního XX o úplatky říkal, a to v souvislosti se zprostředkováním zakázky na dodávku ozonovače ve prospěch pana XY, respektive společnosti, za kterou jednal. Žalovaná (Seznam.cz, a. s., pozn. red.) tedy nijak nepochybila, když jednání žalobce označila za úplatkářství,“ uvedla v písemném rozsudku soudkyně Harmachová.

Šéfredaktor Seznam Zpráv Jiří Kubík rozhodnutí soudů vítá: „Je to jednoznačné potvrzení toho, že novináři mají v demokratické společnosti nezastupitelnou hlídací roli. Stejně tak vnímám nedávný soudní verdikt v kauze žaloby bývalého vicepremiéra Jana Hamáčka za naše články o jeho plánované cestě do Moskvy.“

„Kdybychom směli pracovat jen s tím, kdo nám co o svém neblahém počínání řekne, tak to by byl konec investigativní žurnalistiky. Ta přece stojí na odkrývání věcí, které si vlivní a mocní přejí tajit. Přitom jde o věci veřejného zájmu, často i věci, které se týkají peněz nás všech,“ říká Jiří Kubík.