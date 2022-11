Spor o romské žáky Česko prohrálo, špatná praxe pokračuje

Nepřiměřeně velká část romských žáků se stále učí v programech se sníženými nároky, a to z důvodu diagnostikovaného lehkého mentálního postižení.

Za pár dní přitom uplyne přesně 15 let od chvíle, kdy Česko prohrálo u Evropského soudu pro lidská práva. Rozsudek v kauze „D.H. a ostatní proti ČR“ potvrdil, že romští žáci končili ve zvláštních školách, i když se měli vzdělávat v těch běžných.

Tahle praxe navíc stále pokračuje. Romští žáci mají o více než třetinu vyšší pravděpodobnost, že dnes skončí ve speciálních školách nebo třídách než běžná populace. Nad Českou republikou tak stále trvá dohled Výboru ministrů při Radě Evropy, a to nepřetržitě už od roku 2007.

„Dlouho to vypadalo, že by se věci mohly posouvat k lepšímu a bude se snižovat poměr romských žáků ve speciálních školách nebo s diagnózou lehkého mentálního postižení, a to díky inkluzivní vyhlášce z roku 2016. Nicméně k tomu nedošlo,“ uvedla při debatě v Senátu Kateřina Radová z Kanceláře vládního zmocněnce pro zastupování ČR před Evropským soudem pro lidská práva.