V zoo zastřelili bizona, případ řeší policie. „Byl nemocný,“ brání se vedení

Stejně tak rozporuje tvrzení, že byl bizon nemocný. „Ano, už byl starší. Ale já tvrdím, že stáří není nemoc. Podívejme se na to, jak by to vypadalo v přírodě – přišel by mladý býk, rozdali by si to a šel by na okraj stáda, kde by dožil, než by zemřel. Tomu se říká welfare,“ zdůrazňuje Hovorka.