Vláda má kandidáta na velvyslance v Rusku. Pavel by ale musel napsat Putinovi

Kvůli jmenování případného velvyslance v Rusku se vláda může znovu střetnout s prezidentem Petrem Pavlem. Je to totiž hlava státu, kdo by formálně dle diplomatických zvyklostí musel napsat přímo Putinovi, aby nového českého ambasadora přijal. Na Hradě se nyní řeší, jak se k věci a k vystavení pověřovacích listin pro případného nového českého velvyslance postavit. „Prezident Pavel se bude záležitostí zabývat v blízké budoucnosti. Do té doby nebudeme věc komentovat,“ uvedl pouze odbor komunikace Hradu na dotaz Seznam Zpráv.

Ve vzduchu nyní visí Pivoňkovo odvolání. Na postu má zároveň v příštím roce skončit také Čistecký. Podle informací Seznam Zpráv by k vyslání nového šéfa české ambasády v Moskvě mělo dojít do konce roku.

Nastat může i situace, že by vláda schválila nového velvyslance, ale ten by do Ruska odjel bez pověřovacích listin od prezidenta. Pak by v zemi fakticky působil jako chargé d'affaires. Česko má tak nastavené vztahy s Běloruskem, klíčovým spojencem Ruska.