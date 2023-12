Za boje v řadách proruských separatistů potvrdil soud uprchlému Čechovi 21 let

Vrchní soud v Praze pravomocně uznal vinným z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině bývalého vojáka Martina Sukupa, který se zapojil do bojů na Ukrajině v řadách proruských separatistů. Muž je stíhán jako uprchlý. Odvolací soud se případem zabýval podruhé, původně muži trest snížil na čtyři roky. Verdikt ale na základě dovolání státního zástupce zrušil Nejvyšší soud.

Podle předsedy odvolacího senátu Vladimíra Stiboříka nebylo pochyb o tom, že se žalovaný skutek stal a dopustil se ho právě Sukup. „Trest uložený v této výměře je trestem správným, trestem zákonným,“ vysvětlil, proč verdikt Městského soudu v Praze potvrdil. Pokud by se Sukup vrátil do Česka, bude moci požádat o nové projednání svého případu. V novém hlavním líčení ho soud nemůže potrestat přísněji než v původním.

Sukup byl v roce 1997 propuštěn z české armády. Podle rozsudku v úmyslu aktivně podpořit separatistické skupiny na východě Ukrajiny v červnu 2014 vycestoval do oblasti Doněcka, kde se nechal vyzbrojit a vystrojit a aktivně se zapojil do bojů proti ukrajinským vládním jednotkám. Na různých pozicích ve vojenských strukturách takzvané Doněcké lidové republiky působil podle státního zastupitelství minimálně do května 2018. Jeho další osudy jsou neznámé.