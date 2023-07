Žáci by mohli elektronicky podávat tři přihlášky na střední školy

Školáci budou přitom sami stanovovat pořadí přihlášek na obory a školy, kde by chtěli studovat nejvíc. Návrhy novely školského zákona a vyhlášky, která upravuje přihlašování na střední školy, plánuje resort předložit na začátku září. ČTK to dnes řekly mluvčí MŠMT Aneta Lednová a ředitelka odboru vnějších vztahů a komunikace MŠMT Tereza Fojtová.

Nyní mohou školáci podávat v prvním kole přijímacích zkoušek dvě přihlášky, a to papírovou formou.

Digitalizovaná forma přijímacího řízení na střední školy by mohla fungovat od roku 2024. Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) si digitalizaci přijímacího řízení na střední školy vzal za cíl při svém květnovém nástupu do funkce. Současný systém, který podle něj patří do minulého století, označil za neudržitelný, protože způsoboval zbytečnou paniku dětí i rodičů a neúměrně zatěžoval i školy.