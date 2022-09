Zeman: Kdyby premiér navrhl odvolání Rakušana, vyhověl bych mu

Kauza Dozimetr tvrdě dopadla na vládní hnutí Starostové a nezávislí (STAN). Podle prezidenta Miloše Zemana nese v důsledku odpovědnost jeho předseda a ministr vnitra Vít Rakušan.

„Nejde jen o pana Hlubučka, jde o celou sérii skandálů, které hnutí STAN v poslední době provázely, a pan Rakušan jako předseda tohoto hnutí za to nese určitý díl odpovědnosti,“ uvedl prezident v rozhovoru pro Frekvenci 1.

Podle Zemana už bylo takových chyb kolem předsedy Rakušana příliš. Návrh na jeho odvolání ale nechává v rukou premiéra Petra Fialy (ODS).

„Respektuji právo předsedy vlády navrhnout mi odvolání některého z ministrů. Předpokládám, že kdybych takový návrh dostal, tak bych mu vyhověl,“ dodal ale prezident, že by s koncem Rakušana v čele Ministerstva vnitra souhlasil.

Stejně tak podle něj bylo správné, že kvůli zatajovaným stykům s obviněným podnikatelem Zakaríou Nemrahem skončila jako místopředsedkyně Sněmovny Jana Mračková Vildumetzová (ANO).

„Považuji ji za velmi schopnou političku. Bohužel udělala nešťastnou chybu, kterou si v té době zřejmě ani neuvědomila. Nikdo by jí nevyčítal, že pan Nemrah, který v té době nebyl stíhán, byl na její svatbě jako svědek nebo že byl kmotrem jejího dítěte. To, co se jí ale dá vyčítat, je, že to zamlčela,“ dodal Zeman pro Frekvenci 1.

Nejlépe ODS s ANO

Prezident Zeman také okomentoval spekulace o možné povolební koalici mezi vládní ODS a opozičním hnutí ANO v hlavním městě.

„Proč ne. Já se dokonce domnívám, že za určité situaci by byla možná koalice ODS a ANO i na celostátní úrovni, ale to je můj soukromý názor a jako prezident do toho nechci zasahovat,“ uvedl Zeman.

Obě strany ovšem zkritizoval za to, že se podílely na zrušení superhrubé mzdy, a kvůli tomu nyní v rozpočtu podle něj chybí 90 miliard korun.

„Rozhodně by taková koalice prospěla alespoň tím, že by přestal být ‚nadreprezentativní‘ vliv některých pětiprocentních stran. Uvědomte si, že například Piráti se čtyřmi poslanci mají tři ministry, připadá vám to normální?“ položil řečnickou otázku Zeman.