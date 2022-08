Zeman stále doufá, že ještě pojede do Číny

V Česku by se měl Miloš Zeman dále setkat s katarským emírem nebo představiteli evropských zemí, kteří se zúčastní summitu v rámci českého předsednictví Evropské unii. ČTK to řekl ředitel hradního zahraničního odboru Rudolf Jindrák. Zemanovi druhý prezidentský mandát skončí příští rok na začátku března.

Pražský hrad podle něj chce ještě do konce Zemanova mandátu dokončit návštěvy, které byly dojednané před dvěma či třemi lety. Zohlednit chce i priority českého předsednictví. Za jednu z dlouhodobých priorit české diplomacie označil vztah se zeměmi západního Balkánu. Do této kategorie bude spadat zářijová návštěva prezidenta Černé Hory Mila Djukanoviče v České republice.

Zahraniční odbor Pražského hradu podle něj dlouhodobě pracuje také na příjezdu egyptského prezidenta Abdala Fattáha Sísího. V minulosti byl již termín domluven, překazila jej ale proticovidová opatření. Nový termín by mohl být stanoven ještě do konce roku, dodal Jindrák. V úvaze je i návštěva prezidenta Spojených arabských emirátů Muhammada bin Zajda Nahajána. Další bilaterální setkání s cizími státníky chce Zeman stihnout na okraj pražského summitu Evropské unie.

Český prezident by se chtěl vydat i do zahraničí. V posledních měsících mu v cestách bránily zdravotní potíže. Vedoucí prezidentova lékařského konzilia nedávno Lidovým novinám řekl, že cesty prezidenta závisí na zajištění zdravotní péče v místě návštěvy. „Jestliže to budou okolní země či státy se zajištěním dobré péče, nebude problém vyjet,“ řekl Zima. Zeman by podle něj mohl absolvovat i kratší lety letadlem.