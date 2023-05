Zemanovi navzdory. Na generála povýšil policista, jehož tým jde po Mynářovi

Mezi nově povýšenými do hodnosti generálů, které v pondělí u příležitosti Dne vítězství jmenoval prezident Petr Pavel, se objevila i dvě jména, jejichž jmenování jeho předchůdce Miloš Zeman tvrdošíjně odmítal.

„Plukovníka Koudelku samozřejmě do generálské hodnosti budu jmenovat při nejbližší možné příležitosti, protože mám za to, že si to svojí prací už dávno zasloužil,“ řekl Pavel.