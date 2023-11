Dodávky zbraní na Ukrajinu stále váznou, řekl na velitelském shromáždění Petr Pavel

Podle náčelníka generálního štábu Karla Řehky je vedle Ruska nejvýznamnější hrozbou pro NATO terorismus. „Zůstává hrozbou, na kterou se musíme připravovat,“ konstatoval. Pokud by eskaloval konflikt na Ukrajině a nastal střet mezi Ruskem a NATO, Česko bude účastníkem konfliktu od první vteřiny, zopakoval své prohlášení z loňského velitelského shromáždění.

„Přes obrovský nárůst rozpočtu nebude mít armáda zdaleka dostatek zdrojů pro rychlé řešení všech problémů. Musí být o to víc efektivní,“ řekl vojákům náčelník generálního štábu. Do konce roku bude podle něj schválena nová koncepce armády do roku 2035. „Celá armáda přejde na západní techniku a bude se digitalizovat a propojovat.“