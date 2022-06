Analýza: Dezinformátoři jsou profesionálnější, loni cílili na covid a Vrbětice

Dezinformacím v Česku i loni vévodila pandemie covidu-19. Vyplývá to z analýzy největších dezinformačních webů, kterou provedlo Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty.

Weby se podle analýzy více profesionalizují a také se více propojují se svými čtenáři, které vyzývají k akcím. To se ukázalo v roce 2021 na několika demonstracích před Poslaneckou sněmovnou, kdy lidé odmítali očkování či pandemický zákon.

Kritéria pro zařazení do přehledu dezinformačních webů:

„To objektivně nebyla pravda. Bylo naprosto zjevné, že čeští i kremelští dezinformátoři vyloženě na to interview čekali. Ruská agentura TASS o tom tweetovala už minutu poté, co to prezident řekl,“ uvedla analytička Veronika Krátká Špalková, která 150stránkovou analýzu vytvářela.