Ani zakázané, ani regulované. Poslanci uvažují o psychomodulačních látkách

Nová kategorie tzv. psychomodulačních látek by mohla být někde uprostřed a patřit by tam mohly ty, které například obsahují nikotin nebo kofein. O jejich vlivu na děti se podle odborníků mluví málo.

„Některé nejsou tak nebezpečné, že by je bylo nutné zakazovat a kriminalizovat, ale odborníci se shodnou na tom, že nepatří do rukou dětem,“ uvedl legislativní specialista odboru protidrogové politiky úřadu vlády Petr Pleva.

Za hlavní výhodu označil to, že by na tento seznam bylo možné přidat novou látku velmi rychle, protože její zařazení přímo mezi zakázané látky trvá kvůli nutnosti schválení Evropskou komisí (EK) i rok. Nově by bylo možné stanovit pravidla prodeje, zakázat reklamu nebo prodej mladým. Po dalším posouzení by se látka mohla posunout jak mezi návykové zakázané, tak regulované.