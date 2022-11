Poslanci chtějí omezit nikotinové sáčky. Už by se neměly dostat k dětem

Návrh počítá s tím, že by se nikotinové sáčky dostaly na stejnou úroveň regulace, jaká platí například pro elektronické cigarety. Jejich prodej by byl zakázán mladším 18 let.

„Věkové kategorii do 18 let by se k těmto výrobkům vůbec neměly legálně dostat, což zajistí přijetí tohoto návrhu. Dalším krokem by pak mělo/mohlo být zintenzivnění kontrolní činnosti zejména u konečných prodejců,“ uzavírají zákonodárci důvody, proč je podle nich nutné novelu přijmout.