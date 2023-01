Armáda: Mobilizace je teoretický scénář, hlavní zdroj by byly aktivní zálohy

Současná bezpečnostní situace neopodstatňuje vyhlášení jakýchkoliv mobilizačních opatření. Seznam Zprávám to řekl mluvčí armády. Pokud by na hypotetický scénář došlo, nejdůležitějším zdrojem pro mobilizaci by byly aktivní zálohy.