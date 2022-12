Autobusové impérium a majetek za 700 milionů má dostat jedenáctiletá dívka

Majetek spojený s autobusovou firmou BusLine by měl připadnout dceři po zemřelém majiteli Jakubu Vyskočilovi.

Správce pozůstalosti po majiteli společnosti BusLine Jakubu Vyskočilovi chce do konce března 2023 ukončit dědické řízení. Majetek by měla dostat Vyskočilova nezletilá dcera, již do dovršení nezletilosti bude zastupovat matka.