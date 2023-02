Až 24 hodin v kuse ve volební komisi. Zvykli jsme si, zní od sousedů

Česko je v Evropské unii posledním státem se dvěma volebními dny. Volební místnosti se nyní otevírají v pátek od 14:00 do 22:00 a v sobotu od 08:00 do 14:00. Podle nové úpravy by se volilo jen v pátek od 7:00 do 22:00 a celková doba hlasování by se tak prodloužila o hodinu.