Pátek nebo neděle? Hlasujte, kdy chcete jít k volbám

„V senátních a komunálních volbách v roce 2026 by už měly být volební místnosti otevřeny jen jeden den, a to v pátek,“ píše se na webu vlada.cz . Novinku ve středu 1. února představili zástupci kabinetu premiéra Petra Fialy.

„Celkem se jedná o tři legislativní návrhy, které mají za cíl upravit do budoucna volební pravidla tak, aby byla modernější a více odpovídala evropských standardům,“ vysvětloval na tiskové konferenci předseda vlády.

A má pravdu – srovnání s ostatními evropskými státy ukazuje, že většina zemí skutečně volí pouze v jeden den. V případě zavedení novely, kterou ve středu schválila vláda a kterou nyní projedná Parlament, by však Česká republika i nadále patřila mezi výjimky starého kontinentu. Téměř celá Evropa totiž volí o víkendu, zejména v neděli. Ve všední dny v současné době chodí k urnám obyvatelé pouhých pěti států. Volby v pátek má z celé Evropy pouze Irsko.

Návrh vzbudil vlnu emocí. Mezi argumenty odpůrců patří například to, že ne každý má možnost jít v pracovní den k urnám. Obzvlášť pokud pracuje jinde, než má trvalé bydliště. I proto ještě více zesílilo volání po on-line volbě. Obce zase připomínají, že začít sčítat hlasy v deset hodin, kdy by se volební místnosti uzavřely, by mohl být pro komisi problém.