„Pane Dytrychu, vy dovnitř nemůžete.“ Jak to vypadá na Babišových talk show

Nad přístupem organizátorů v Chebu se podivoval například fotograf Jiří Dytrych. „Fotografoval jsem před divadlem. Nijak jsem se neprojevoval, takže nikdo nemohl posoudit můj vztah k prezidentskému kandidátovi. Ještě s dalšími fotografy jsme chtěli projít do divadla. Ti dva byli vpuštěni a mě Babišova ochranka nevpustila,“ popsal na facebooku svoji zkušenost z předvolebního setkání šéfa ANO.

„Babišova ochranka mě oslovila jménem: ‚Pane Dytrychu, vy dovnitř nemůžete,‘“ pokračoval s tím, že se mu nakonec podařilo do sálu „probojovat“ .

Do divadla se podle Dytrycha nedostali studenti chebského gymnázia. Ty podle samotného Andreje Babiše vyslal na akci učitel, jehož expremiér označil za strůjce protestu. „Antonín Jalovec, bývalý starosta města, který nerozchodil prohru v komunálních volbách. Skončil druhý, když ve volbách dostal jenom 20 procent. Vlastně tam poslal nějakou třídu z gymnázia, kde on učí,“ nechal se slyšet.

„Studenti gymnázia ani jejich učitel, který je na akci doprovodil, do sálu podle informací od pořadatelů původně nechtěli. Vchod byl uzavřen až v momentě, kdy jsme od uvaděček dostali informaci, že je kapacita divadla plná. Tento krok jsme učinili mimo jiné i s ohledem na bezpečnostní a protipožární předpisy provozu divadla,“ doplnil Vořechovský.

„Vzhledem k pravidlům, které naše divadlo má, byl pronájem pro Andreje Babiše daný jako pro každého jiného. Zaplatil si nájem a že s tím někteří herci nesouhlasili a vyjádřili to svým postojem, k tomu se více říct nedá,“ komentoval to pro Seznam Zprávy ředitel Západočeského divadla v Chebu Jan Svoboda.

„Požádali o pronájem divadla a my jsme divadlo pronajali. Stejně bychom ho pronajali komukoliv jinému, pokud nám zastupitelstvo města nedá ve zřizovací listině jiné příkazy nebo podmínky. Do té doby budeme pronajímat divadlo každému, kdo si o to řekne. Nemůžeme si vybírat komu ano a komu ne,“ dodal.